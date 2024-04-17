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07:36, 18 апреля 2024Из жизни

Бывшая проститутка рассказала о выходе из профессии и замужестве

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Работавшая проституткой женщина рассказала о замужестве и материнстве. Своим опытом она поделилась на Reddit.

23-летняя пользовательница из Канзас-сити с ником Alize3537 призналась, что начала заниматься проституцией с 15 лет, потому что сломала телефон и боялась рассказать об этом родителям. Чтобы починить его, она стала за деньги встречаться с мужчинами старше себя. О своем возрасте она врала и говорила, что ей 18. По ее словам, мать и отец ничего не подозревали и не задавали вопросов, потому что она хорошо училась в школе.

Женщина призналась, что ей не нравилось заниматься сексом с большинством клиентов, потому что они были ей несимпатичны. Она также сказала, что несколько раз привязывалась к клиентам.

Американка встретила будущего мужа в компании общих знакомых, а позже он нашел ее в соцсетях. Несколько лет они были друзьями, причем мужчина знал о ее профессии. Как-то раз провели вечер вместе, и с тех пор не расставались. Мужчина помог будущей жене порвать с проституцией, когда ей был 21 год. Потом они поженились, и у них родился ребенок.

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По словам женщины, ее муж стал первым мужчиной, который искренне желал ей добра и был готов принимать ее со всеми недостатками.

Ранее жена знаменитого порноактера Рокко Сиффреди рассказала, что их домашняя жизнь совершенно не похожа на порно. По ее словам, у них «скучный брак», в котором нет места трюкам в духе порнофильмов.

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      Алиса Дмитриева
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