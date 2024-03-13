Жена знаменитого порноактера рассказала о «скучной жизни» без оргий

Daily Star: жена порноактера Рокко Сиффреди рассказала об их скучной жизни

Жена знаменитого порноактера Рокко Сиффреди рассказала, что их домашняя жизнь совершенно не похожа на порно. Ее слова приводит издание Daily Star.

Отношения Рокко Сиффреди и бывшей порноактрисы Рожи Тасси продолжаются более 30 лет. По ее словам, у них «скучный брак», в котором нет места трюкам в духе порнофильмов. «Можно подумать, у нас дома вечеринки и оргии, — говорит она. — На самом деле, работа — это работа, а частная жизнь — нечто совершенно иное. У нас всегда была нормальная, почти скучная жизнь».

Тасси утверждает, что поначалу Рокко пытался вести себя так же, как на съемочной площадке. «Я целый год набиралась храбрости, чтобы сказать ему, что мне это не нравится, что хочется других жестов, другой нежности, — утверждает она. — Он меня понял».

Ранее сообщалось, что в какой-то момент Рокко прекратил сниматься, чтобы посвятить себя семье. Однако из-за привычки заниматься сексом с большим количеством партнеров ему приходилось по три раза в день ходить к проституткам.