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02:19, 19 апреля 2024Бывший СССР

Шмыгаль рассказал о сроках поставок оружия Украине в случае одобрения в США

Шмыгаль: Киев получит оружие в течение недель после одобрения в Конгрессе США
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Tairo Lutter / Global Look Press

Киев получит военную помощь от Вашингтона в течение нескольких недель в случае одобрения этого законопроекта в Конгрессе США, заявил глава украинского МИД Денис Шмыгаль. Об этом пишет Reuters.

По его словам, в сроках поставок нового оружия его заверили американские чиновники. Шмыгаль в четверг, 18 апреля, встретился с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. Американский политик выразил надежду, что Сенат примет дополнительную помощь Украине уже в эти выходные.

«И мы собираемся сделать все возможное, надеюсь, уже в эти выходные, когда Палата представителей пришлет нам законопроект, чтобы сделать это здесь, в Сенате. Это очень, очень важно для нас», — рассказал Шумер.

Ранее стало известно, что Конгресс США проголосует по помощи Киеву и российским активам в пятницу, 19 апреля.

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      Марина Совина
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