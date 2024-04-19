Система РЭБ «Волнорез» помешала дронам поразить оставленный в поле «Солнцепек»

Разработчик РЭБ рассказал, как его система помешала ВСУ поразить «Солнцепек»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) помешал поразить оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». Для своей атаки украинские военные использовали дроны. Об этом рассказал РИА Новости разработчик системы.

По его словам, российские солдаты покинули машину, скорей всего, из-за ее неисправности. Они оставили технику пустой на всю ночь.

«Наутро система РЭБ на "заглушенной" машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов "Солнцепек" стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — сообщил он.

Инженер резюмировал, что после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Солнцепек» эвакуировали, починили, и сегодня машина снова в строю.

Ранее стало известно, что у ВСУ появились новые БПЛА с дальностью полета до трех тысяч километров, способные долететь до Сибири. Сообщается, что в производство современных беспилотников Киев инвестировал сотни миллионов долларов.