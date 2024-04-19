Следователям могут разрешить приостанавливать денежные переводы

МВД предложило разрешить следователям останавливать операции по переводу денег

Пресс-центр Министерства внутренних дел (МВД) России сообщил, что следователи и дознаватели могут получить разрешение на приостановку операций по денежным переводам на десять дней. Речь идет о случаях, когда имеются основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности. Об этом пишет ТАСС.

Указанная инициатива была оформлена в рамках проекта закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

«Законодательная инициатива предполагает дополнение УПК статьей 115.2, предусматривающей возможность следователя, дознавателя в случаях, не терпящих отлагательства, принимать решение о приостановлении операций с вышеуказанным имуществом на срок не более 10 суток в целях последующего наложения ареста на имущество», — уточнили в пресс-центре ведомства.

Ранее финансовый аналитик Вадим Заноздрин заявил, что банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за обычных операций. Он утверждает, что карту могут блокировать при нетипичных действиях с помощью алгоритма нейросети банка.