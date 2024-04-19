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10:55, 19 апреля 2024Мир

Стала известна реакция Ирана на ракетную атаку

Reuters: Иран не будет немедленно отвечать ударом на ракетную атаку

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран не будет немедленно отвечать ударом на ракетную атаку, произошедшую утром 19 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

«Иран не планирует немедленно наносить ответный удар», — заявил представитель страны на условиях анонимности.

«Иностранный источник инцидента не подтвержден. Мы не получали никаких сообщений о нападении извне, и дискуссия больше склоняется к "проникновению" на территорию страны, чем к нападению», — добавил он.

По его словам, раздавшиеся в Исфахане взрывы были вызваны сработавшими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Утром в иранском Исфахане были слышны три взрыва. По данным агентства Fars, они могли быть вызваны реакцией систем ПВО на пролет беспилотников.

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      Лина Пивоварова
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