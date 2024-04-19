Стала известна реакция Ирана на ракетную атаку

Reuters: Иран не будет немедленно отвечать ударом на ракетную атаку

Иран не будет немедленно отвечать ударом на ракетную атаку, произошедшую утром 19 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

«Иран не планирует немедленно наносить ответный удар», — заявил представитель страны на условиях анонимности.

«Иностранный источник инцидента не подтвержден. Мы не получали никаких сообщений о нападении извне, и дискуссия больше склоняется к "проникновению" на территорию страны, чем к нападению», — добавил он.

По его словам, раздавшиеся в Исфахане взрывы были вызваны сработавшими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Утром в иранском Исфахане были слышны три взрыва. По данным агентства Fars, они могли быть вызваны реакцией систем ПВО на пролет беспилотников.