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04:19, 19 апреля 2024Россия

Стало известно о планах ВСУ сохранить технику для контрнаступления

Эксперт Сивков: ВСУ берегут танки Abrams для контрнаступления по приказу Запада

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Украина держит наиболее передовую технику в тылу. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Сивков рассказал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохранить технику для контрнаступления и объяснил, что Киев, например, бережет американские танки Abrams по приказу Запада. Академик уточнил, что таким образом украинские военные готовятся нанести контрудар в случае масштабного наступления России.

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«Киев бережет танки Abrams, они находятся в тылу и не используются. Причина очень проста. Это оружие будет быстро уничтожено. Так что Украина бережет танки по приказу тех, кто их им предоставил», — отметил эксперт.

Ранее экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что армии не хватает людей и техники для обороны Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) от атак российских военных. Он назвал город господствующей высотой.

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      Марина Совина
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