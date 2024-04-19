ЦАР предложила России разместить у себя военную базу

RTVI: президент ЦАР Туадера заявил, что Россия может разместить базу в стране

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что Россия может разместить военную базу на востоке страны. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу RTVI.

«Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил», — сказал африканский лидер, добавив, что присутствие российских военных может «обеспечить безопасность в этих регионах».

«Почему бы и нет?» — сказал Туадера.

В феврале 2024 года стало известно, что российские инструкторы из Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) помогли армии ЦАР отразить атаку боевиков из Судана. СОМБ — организация, реализующая контракт по подготовке армии, полиции и жандармерии ЦАР.