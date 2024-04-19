Турист отказался платить за еду и был депортирован с Бали

Social Expat: туриста из Алжира депортировали с Бали за отказ платить за еду

Туриста из Алжира депортировали с Бали за нарушение правил пребывания в Индонезии и отказ платить за еду. Об этом пишет Social Expat.

По словам главы иммиграционной службы Нгурах Рай Сухендры, мужчину с инициалами С.А.Б. (S.A.B) арестовали на основании жалоб, поступивших от местных жителей.

«Он поел в ларьке и отказался оплачивать полную стоимость блюда. Он сам определял цену и платил по своему желанию», — заявил Сухендра.

Кроме того, при аресте алжирца выяснилось, что он приехал в Индонезию в мае 2022 года. Он имеет вид на жительство, срок действия которого истек в сентябре 2023 года.

В марте на Бали арестовали российскую туристку за отказ оплачивать еду в ресторанах и кафе и спа-услуги в салонах. Местные жители пожаловались на нее властям, и путешественницу депортировали.