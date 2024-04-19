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16:11, 19 апреля 2024Культура

Умер актер из сериала «Слуга народа»

На 62-м году жизни умер актер из сериала «Слуга народа» Никитин
Петр Никитин

Петр Никитин. Кадр: фильм «Слуга народа»

На 62-м году жизни умер российский актер театра и кино Петр Никитин, известный по сериалу «Слуга народа». Об этом сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве, сообщает РИА Новости.

О причинах смерти артиста не говорится.

Петр Никитин родился 20 февраля 1963 года в Харькове. В 1990-м окончил театральное отделение Харьковского государственного института искусств. С начала 90-х начал работать в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина, а также сниматься в кино и сериалах.

В фильмографии актера более 10 проектов, среди которых — «Матч», «Шулер», «Высшая мера», «Депутатики», «Вкус счастья», «Чужие грехи» и «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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