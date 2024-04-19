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22:10, 19 апреля 2024Мир

В Британии рассказали о тяжелом положении элитной бригады ВСУ

Меркурис: элитная бригада ВСУ находится в шаге от окружения российскими войсками

Фото: Stringer / Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в настоящий момент располагается в Донбассе, оказалась в тяжелом положении. По его словам, украинские военные находятся «в шаге от окружения» российскими войсками. Об этом Меркурис заявил на своем YouTube-канале.

Бригада может принять решение покинуть позиции, что повлечет за собой шквал критики, утверждает спикер. Эксперт добавил, что положение ВСУ в Донбассе начинает вызывать сильное беспокойство у Киева.

Ранее Меркурис заявил, что украинские войска приняли решение перебросить резервы в район Часова Яра с целью сдержать натиск войск России. По его словам, на Украине уже поняли, что для ВСУ наступил кризис.

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      Маргарита Пименова
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