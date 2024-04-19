В Херсонской области рассказали об атаках ВСУ по жилому сектору

Сальдо: ВСУ ударили по жилому сектору села Каиры Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе», — рассказал он, добавив, что в результате атаки не удалось спасти одного мужчину.

Губернатор также сообщил, что в Каховке из-за обстрела украинской армии начался пожар в частном доме. Кроме того, когда за одним местным жителем подъехала машина скорой помощи, ВСУ открыли по ней огонь. В Алешкинском муниципальном округе из-за обстрела начался лесной пожар.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали больницу в Горловке. По предварительным данным, ВСУ обстреляли объекты в центре города из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.