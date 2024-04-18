Пушилин: ВСУ атаковали из HIMARS больницу и станцию переливания крови в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали больницу и станцию переливания крови в Горловке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что, по предварительным данным, ВСУ обстреляли объекты в центре города из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, в результате были ранены восемь мирных жителей, в том числе ребенок.

17 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщал о падении украинского беспилотника за местным Дворцом культуры «Комсомолец». До этого, 13 апреля, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по одноименному городскому жилому массиву. В результате обстрела пострадали несколько человек.