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14:21, 18 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в Горловке

Пушилин: ВСУ атаковали из HIMARS больницу и станцию переливания крови в Горловке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали больницу и станцию переливания крови в Горловке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он уточнил, что, по предварительным данным, ВСУ обстреляли объекты в центре города из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, в результате были ранены восемь мирных жителей, в том числе ребенок.

17 апреля мэр Горловки Иван Приходько сообщал о падении украинского беспилотника за местным Дворцом культуры «Комсомолец». До этого, 13 апреля, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по одноименному городскому жилому массиву. В результате обстрела пострадали несколько человек.

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      Алевтина Запольская
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