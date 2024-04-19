В Минобороны назвали предварительную причину аварии с Ту-22М3 на Ставрополье

МО назвало техническую неисправность причиной аварии с Ту-22М3 на Ставрополье

В Минобороны России назвали техническую неисправность предварительной причиной аварии с самолетом Ту-22М3 на Ставрополье, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что воздушное судно потерпело крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Летчики Ту-22М3 смогли катапультироваться.

В Минобороны отметили, что трех членов экипажа обнаружили, сейчас начали поиск еще одного летчика. Представители ведомства уточнили, что боекомплекта на борту не было.

Самолет упал в Красногвардейском округе на Ставрополье утром в пятницу, 19 апреля.

Губернатор российского региона Владимир Владимиров опубликовал кадры с места крушения — на них видны дымящиеся обломки воздушного судна. По его словам, летчики выжили, они госпитализированы.