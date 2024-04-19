В Москве суд арестовал депутата из Сергиева Посада по делу о взятках

Суд в Москве арестовал депутата Корощенко на срок до 17 июня по делу о взятках

Тверской районный суд Москвы арестовал депутата Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Владимира Корощенко на два месяца по делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Корощенко обвиняется в совершении преступлений по статье о даче взятки. Он заключен под стражу на срок до 17 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Центральном районном суде Челябинска прокурор запросил для депутата Курчатовского райсовета Вячеслава Ершова семь лет лишения свободы и штраф в один миллион за дачу взятки и незаконное хранение боеприпасов. Он передал 50 тысяч рублей сотруднику Шершеневского лесничества за выделение участка в Сосновском районе путем внесения в служебные документы недостоверных сведений. Кроме того, во время обыска в квартире Ершова правоохранители нашли пять боевых патронов от винтовки.