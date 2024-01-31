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18:01, 31 января 2024Силовые структуры

Прокурор запросил семь лет для российского депутата и штраф в один миллион

В Челябинске прокурор предложил посадить депутата Ершова на 7 лет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Центральном районном суде Челябинска прокурор запросил для депутата Курчатовского райсовета Вячеслава Ершова семь лет лишения свободы и штраф в один миллион за дачу взятки и незаконное хранение боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, Ершов передал 50 тысяч рублей сотруднику Шершеневского лесничества за выделение участка в Сосновском районе путем внесения в служебные документы недостоверных сведений. Кроме того, во время обыска в квартире Ершова правоохранители нашли пять боевых патронов от винтовки.

Депутат признался в попытке дачи взятки, но отверг обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Ершова в марте 2022 года во время передачи взятки.

Ранее сообщалось, что Челябинский областной суд отказал депутату городской думы Виталию Паутову, арестованному по делу о взятке, в изменении меры пресечения.

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      Анна Габай
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