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13:33, 18 января 2024Силовые структуры

Задержанного ФСБ депутата гордумы оставили под стражей по делу о передаче взятки

В Челябинске суд не стал выпускать из СИЗО депутата гордумы по делу о взятке

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Челябинский областной суд отказал депутату городской думы Виталию Паутову, арестованному по делу о взятке, в изменении меры пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сторона защиты обжаловала продление срока содержания под стражей Паутова и просила заменить меру пресечения на другую, не связанную с лишением свободы. Однако суд отклонил доводы апелляции и оставил фигуранта в СИЗО до 16 марта.

О задержании сотрудниками ФСБ Паутова стало известно 17 октября 2023 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, с сентября 2017 года по июль 2020 года депутат и гендиректор строительной фирмы выступили посредниками при передаче двух миллионов рублей сотрудникам администрации города. За эти деньги должностные лица должны были помочь в выдаче разрешения на строительство многоэтажек.

Паутов вину не признал.

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