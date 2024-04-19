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13:41, 19 апреля 2024Россия

В России КамАЗ столкнулся с битком набитой людьми легковушкой

В Башкирии КамАЗ столкнулся с легковушкой, пятерых человек спасти не удалось

Кадр: Telegram-Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии КамАЗ столкнулся с битком набитой людьми легковушкой. Подробности происшествия приводит пресс-служба управления Госавтоинспекции по республике в Telegram.

Авария произошла на участке трассы «УфаОренбург» на выезде из столицы Башкирии. ВАЗ-2115 въехал в поливальную машину, когда та выполняла разворот.

Пятерых пострадавших, среди которых две женщины, спасти не удалось. Еще два человека, которые находились в легковушке, попали в больницу. Водитель КамАЗа не пострадал.

Ранее под Ярославлем поезд снес автобус с пассажирами, который заглох на железнодорожном переезде. Спасти находившихся в салоне автобуса людей не удалось.

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      Алан Босиков
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