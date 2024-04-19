В России КамАЗ столкнулся с битком набитой людьми легковушкой

В Башкирии КамАЗ столкнулся с легковушкой, пятерых человек спасти не удалось

В Башкирии КамАЗ столкнулся с битком набитой людьми легковушкой. Подробности происшествия приводит пресс-служба управления Госавтоинспекции по республике в Telegram.

Авария произошла на участке трассы «Уфа — Оренбург» на выезде из столицы Башкирии. ВАЗ-2115 въехал в поливальную машину, когда та выполняла разворот.

Пятерых пострадавших, среди которых две женщины, спасти не удалось. Еще два человека, которые находились в легковушке, попали в больницу. Водитель КамАЗа не пострадал.

Ранее под Ярославлем поезд снес автобус с пассажирами, который заглох на железнодорожном переезде. Спасти находившихся в салоне автобуса людей не удалось.