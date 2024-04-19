В России предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники

В Минпромторге предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники

В предложили ввести субсидии отечественным производителям электроники, которые будут покрывать разницу в стоимости продукции с иностранными аналогами. Подобную идею обсуждают в Минпромторге РФ, рассказали «Ведомостям» источники в отрасли и представители ведомства.

За счет государственных субсидий российские бренды смогут предоставить скидку покупателям на свои продукты, что позволит им приблизиться в цене к импортной электронике, прежде всего — китайской. В Минпромторге подчеркнули, что новые меры поддержки отечественных производителей разрабатываются властями на системной основе, в том числе рассматривается вопрос «компенсации потери в доходах при предоставлении скидки на разницу в цене».

При этом в министерстве не сообщили, о каких суммах идет речь. Представители бизнеса считают, что на такую меру может потребоваться от сотен миллионов до миллиарда рублей бюджетных средств в год. В 2023 году Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники оценила российский рынок электроники в 72 миллиарда долларов (около 6,1 триллиона рублей).

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов отметил, что организация одобряет позитивные меры поддержки отечественных производителей и считает запретительные меры вредными и неэффективными. Размеры субсидий необходимо проработать с бизнесом, однако расходы на них «будут исчисляться существенными суммами», добавил он.

В свою очередь вице-президент по коммерции «Рикор электроникс» Сергей Куприянов считает, что государство не будет тратить огромные деньги на субсидирования разницы в ценах с импортной электроникой. По его словам, эффективнее будет увеличить ввозные пошлины на такие товары примерно на 15 процентов, что позволит российским компаниям получить большую долю рынка.

О проработке Минпромторгом вопроса возможного повышения пошлин стало известно в начале апреля. Ведомство направило соответствующее письмо в адрес отраслевых ассоциаций, производителей и госкорпораций, и предложило сообщить данные об объемах текущего производства и потенциале рынка радиоэлектронной продукции. В первую очередь повысить пошлины могут по тем товарным категориям, где внутреннего производства достаточно для покрытия потребностей отечественного рынка, добавил собеседник издания.