Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 19 апреля 2024Россия

В России приехавшие на турнир атлеты осквернили Вечный огонь и попали на видео

В Невинномысске спортсмены осквернили Вечный огонь и попали на видео

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В городе Невинномысске Ставропольского края трое атлетов осквернили Вечный огонь и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах трое мужчин забрались на постамент Вечного огня и греют ноги о пламя. Еще один снимает происходящее на камеру телефона.

По данным канала, попавшие на видео — спортсмены, которые приехали в город на турнир. В сообщении говорится, что один из них плюнул в пламя. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее в Севастополе мужчина помочился на Вечный огонь. В региональном управлении МВД России сообщили «Ленте.ру», что нарушителя удалось найти по приметам, которые силовикам назвал очевидец.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Уехавший на СВО звезда «Гардемаринов» попал в госпиталь

      Названы лучшие упражнения для исправления осанки

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Жена тяжелобольного певца Носкова раскрыла подробности его состояния

      Мошенники вторгались в квартиры москвичей под видом ремонтников

      Зеленский приехал в ДНР

      Психолог перечислил способы стать счастливыми без денег

      Восемь не долетевших до целей беспилотников ВСУ нашли в российском регионе

      МИД России сообщил о работе военных инструкторов из Франции на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше