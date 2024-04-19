В России приехавшие на турнир атлеты осквернили Вечный огонь и попали на видео

В Невинномысске спортсмены осквернили Вечный огонь и попали на видео

В городе Невинномысске Ставропольского края трое атлетов осквернили Вечный огонь и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах трое мужчин забрались на постамент Вечного огня и греют ноги о пламя. Еще один снимает происходящее на камеру телефона.

По данным канала, попавшие на видео — спортсмены, которые приехали в город на турнир. В сообщении говорится, что один из них плюнул в пламя. В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее в Севастополе мужчина помочился на Вечный огонь. В региональном управлении МВД России сообщили «Ленте.ру», что нарушителя удалось найти по приметам, которые силовикам назвал очевидец.