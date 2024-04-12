Российский турист справил нужду на Вечный огонь и был задержан

В Севастополе задержали туриста, справившего нужду на Вечный огонь

В Севастополе полицейские задержали 36-летнего туриста, который справил нужду на Вечный огонь у мемориала обороны города 1941-1942 годов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Очевидцем инцидента стал местный житель, он обратился в полицию. По предварительным данным, мужчина затушил Вечный огонь, помочившись в него, после чего ушел в неизвестном направлении. Нарушителя нашли по приметам, полученным от заявителя. Медицинское освидетельствование показало, что затушивший огонь мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиции он заявил, что не сделал бы такого в трезвом состоянии. Свой поступок мужчина объяснил так: «Что-то в голову стукнуло». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении актера, прикурившего от Вечного огня.