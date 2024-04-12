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11:44, 12 апреля 2024Силовые структуры

Российский актер прикурил от Вечного огня и попал под статью

В Петербурге возбудили дело против прикурившего от Вечного огня актера

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге следователи завели уголовное дело в отношении 29-летнего актера, который прикурил от Вечного огня. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Молодой человек проходит обвиняемым по статье 244 УК РФ («Надругательство над местами захоронения»). 14 лет назад он был судим за грабеж.

По данным канала, актер-статист прикурил от Вечного огня в киришском сквере Победы. Помимо актерской деятельности он занимается продажей вещей на одном из российских сайтов.

Ранее в Южно-Сахалинске следователи возбудили дело против подростка, которая тоже прикурила от Вечного огня.

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