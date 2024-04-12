В российском городе девочка-подросток прикурила от Вечного огня

На Сахалине возбудили дело против девочки-подростка, прикурившей от Вечного огня

В Южно-Сахалинске следователи возбудили дело против подростка, осквернившего Вечный огонь на площади Славы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, группой лиц») УК РФ.

11 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором девочка прикуривает сигарету от Вечного огня, уточняет ТАСС. Сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Они уже установили лиц, причастных к этому инциденту.

Ранее стало известно, что в Назрани полиция задержала трех подростков за дрифт у памятника славы «Вечный огонь».

