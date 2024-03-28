В российском регионе подростки дрифтовали у Вечного огня и были задержаны

В Ингушетии полиция задержала трех подростков за дрифт у Вечного огня

В Назрани полиция задержала трех подростков за дрифт у памятника славы «Вечный огонь». Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД Ингушетии.

Вечером 27 марта силовики заметили машину «ВАЗ-21114», которая на высокой скорости дрифтовала возле «Вечного огоня». Они потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал и попытался скрыться с места происшествия. В результате молодой человек не справился с управлением и врезался в фонарь.

В легковушке находились 17-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 17 и 15 лет. Подросток рассказал, что взял без разрешения дяди его автомобиль и поехал вместе с младшим братом в мечеть, где встретил друга. После молодые люди решили покататься.

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию») КоАП РФ.

Ранее стало известно, что в Новосибирске суд рассмотрит дело 21-летнего жителя Тувы, помочившегося на спор на Вечный огонь.