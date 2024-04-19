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18:03, 19 апреля 2024Россия

В России укравший более 350 миллионов рублей чиновник ушел на СВО

Экс-чиновник правительства Пермского края Левинский уехал из колонии в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывший руководитель управления капстроительства (УКС) Прикамья 55-летний Дмитрий Левинский стал участником специальной военной операции (СВО). Об уходе осужденного мужчины на передовую сообщило издание 59.ru.

Летом 2023 года пермский суд признал россиянина виновным в хищении 353,7 миллиона рублей. Деньги он украл вместе с бывшим инженером УКС Виталием Габовым.

Левинский заключил контракт с Минобороны 11 апреля и ушел на СВО. Сейчас бывшему чиновнику 55 лет, уточняет издание.

Ранее о своем желании отправиться на СВО заявила бывшая министр культуры Крыма Арина Новосельская. О ее намерениях рассказали в Общественной наблюдательной комиссии. Летом 2023 года Новосельскую осудили на десять лет за получение взятки.

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      Алан Босиков
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