В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится раздел для управления избранными контактами

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция для управления избранными контактами и группами. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты рассказали, что WhatsApp внедряет раздел, который позволит пользователям добавлять, упорядочивать и удалять избранные контакты и группы. По словам специалистов, новый раздел упростит процесс поиска и управления избранными контактами и сообществами.

Отмечается, что контакты и группы не будут получать уведомления о том, что пользователь сделал их избранными. Нововведение обеспечит пользователей улучшенным и понятным интерфейсом, добавили специалисты.

Функция пока находится в разработке и будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится возможность, позволяющая прикреплять заметки к контактам. Уточнялось, что другие контакты не смогут получить к ним доступ или увидеть их содержание.