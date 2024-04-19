ВСУ не смогли уничтожить российский «Солнцепек», оставленный на ночь в поле. Им помешал «Волнорез»

Комплекс РЭБ «Волнорез» не дал дронам ВСУ поразить стоящий в поле «Солнцепек»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось уничтожить тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», которую российские военные оставили на ночь в поле. Она была оборудована мобильным комплексом РЭБ «Волнорез», рассказал РИА Новости разработчик системы, защищавшей машину около шести часов.

Российские бойцы могли оставить «Солнцепек» из-за неисправности

По словам собеседника агентства (его имя не называется из соображений безопасности), тяжелая огнеметная система, вероятно, была неисправна, поэтому российские военные оставили ее на ночь в поле, бойцов в машине не было.

ВСУ атаковали «Солнцепек» всю ночь, однако им не удалось поразить огнеметную систему. «Противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал разработчик «Волнореза». Уточняется, что украинские военные использовали FPV-дроны.

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Разработчик отметил, что наутро система РЭБ на «заглушенной» машине все равно смогла ее защитить. «Солнцепек» эвакуировали и починили, сейчас техника вернулась в строй.

«Волнорез» создавали инженеры, находившиеся в зоне СВО

В январе военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал «Ленте.ру» о принципе работы «Волнореза».

По его словам, система мобильна и проста в использовании. Она также была разработана с учетом потребностей участников боевых действий: ее создавали инженеры, находившиеся в зоне СВО.

«Это приспособление было создано инженерами, которые находились в зоне СВО, и они откровенно реагировали на воздействия беспилотников, особенно FPV-дронов противника, понимая реально угрозу и зная, что им необходимо. После чего они его апробировали, и началось развертывание», — рассказал специалист.