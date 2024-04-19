Зеленский наградил Алена Делона орденом за поддержку Украины

Зеленский наградил актера Делона орденом «За заслуги» за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил французского актера Алена Делона за поддержку страны. Об этом сообщил посол республики во Франции Вадим Омельченко, пишет TV5Monde.

Отмечается, что звезда французского кино был награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени за помощь Украине. Отмечается, что награждение Зеленским Делона является «чрезвычайно редким и беспрецедентным жестом по отношению к иностранцу».

Известно, что с начала проведения специальной военной операции актер поддерживал Украину — публично читал стихотворения Тараса Шевченко, обещал главе государства посетить страну, когда появится возможность, а также упоминал, что пошел бы служить в ряды Вооруженных сил Украины, если бы был моложе на 50 лет.

Ранее стало известно, что суд коммуны Монтаржи во Франции установил для актера Алена Делона режим усиленной опеки.