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04:07, 6 апреля 2024Культура

Суд поместил актера Делона под режим усиленной опеки

BFMTV: суд поместил Алена Делона под режим усиленной опеки
Ален Делон

Ален Делон. Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Global Look Press

Суд коммуны Монтаржи во Франции установил для актера Алена Делона режим усиленной опеки. Теперь звезда не может распоряжаться своим имуществом, сообщает телеканал BFMTV.

Как уточняется, данное ограничение может действовать до пяти лет и в дальнейшем продлеваться. Доходы и собственность Делона перешли в ведение опекуна. Однако имя этого человека засекречено.

Под защиту суда 88-летний артист попал еще в январе, решение было связано с состоянием здоровья Делона, который в 2019 году пережил инсульт. Однако, несмотря на ограничения, артист все еще мог совершать большинство действий по своему усмотрению. Однако он не могу сам продавать недвижимость. Специальный помощник контролировал дела звезды и помогал ему с выбором врачей.

Суд поместил Делона под опеку в результате разбирательства, инициированного детьми артиста — 29-летним Аленом-Фабьеном, 33-летней Анушкой и 59-летним Энтони. Они несколько месяцев назад потребовали провести оценку состояния здоровья отца.

В январе Хироми Роллен, которая называет себя бывшей спутницей Делона, обвинила детей актера в попытке лишить жизни своего отца. В этом же месяце Энтони Делон обвинил сестру Анушку в сокрытии правды о состоянии здоровья их отца. Летом прошлого года дети французского актера обвинили Роллен в издевательствах над Делоном.

Утверждалось, что Роллен контролировала телефонные разговоры Делона, а «также изолировала его от его близких, друзей и семьи».

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      Марина Совина
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