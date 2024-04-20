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23:28, 20 апреля 2024Мир

Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Украине

Джо Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» законопроект о помощи Украине, чтобы начать поставки оружия. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его и мы могли быстро отправить оружие и технику на Украину для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей», — заявил глава государства.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом США проголосовали за продолжение гражданской войны и увеличение числа жертв конфликта между Россией и Украиной.

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      Марина Совина
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