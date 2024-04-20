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19:05, 20 апреля 2024Из жизни

Индианку заблокировали в мобильном приложении из-за необычного имени

Nine: в Австралии индианку заблокировали в мобильном приложении из-за имени

Кадр: программа A Current Affair

В Австралии индианку заблокировали в мобильных приложениях из-за необычного имени Свастика. О том, сколько длилась ее борьба с компанией, женщина рассказала изданию Nine.

35-летнияя жительница Сиднея Свастика Чандра лишилась доступа к мобильному приложению Uber и всем его функциям. Женщину заблокировали из-за имени, которое в компании посчитали недопустимым для использования при регистрации.

Чандра рассказала, что на санскрите ее имя означает «удача и процветание». Это очень распространенное имя в Индии, которое использовали за тысячи лет до того, как узнали про Гитлера, добавила она.

«Однажды я хотела сделать доставку еды через приложение, и когда уже перешла к оформлению оплаты, мне сообщили, что аккаунт заблокирован из-за имени, — вспомнила женщина. — Жаль, что люди такие необразованные. Мое имя очень распространено, я лично знаю еще четырех женщин-тезок».

Разбирательства с компанией длились почти полгода. Даже понадобилась помощь и поддержка еврейской общины Австралийского индуистского совета и помощь генерального прокурора. В итоге компания Uber извинилась и вернула Чандре доступ к аккаунту.

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