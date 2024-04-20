Известный российский актер рассказал о жесткости Михалкова

Актер Долинский рассказал о совместной работе с режиссером Михалковым

Известный российский актер и телеведущий Владимир Долинский вспомнил, как работал с председателем Союза кинематографистов РФ, народным артистом и режиссером Никитой Михалковым. Его слова приводит aif.ru.

«Михалков может быть очень жестким, но в основном он товарищ актера», — рассказал он. При этом Долинский подчеркнул, что работать с кинематографистом — «огромное удовольствие».

По мнению актера, Михалков одинаков и в кино, и в театре. «Он такой же глубокий, серьезный», — сказал артист, добавив, что считает режиссера старшим товарищем, несмотря на то что кинематографист младше него.

Ранее Никита Михалков признался в сожалении по поводу отъезда талантливых деятелей культуры из России. В качестве примера уехавших из страны артистов, обладающих талантом, кинематографист привел комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов).