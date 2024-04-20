Киллер расстрелял владельца магазина в центре Балашихи

Mash: киллер расстрелял в упор 60-летнего владельца магазина в центре Балашихи

Киллер расстрелял 60-летнего владельца магазина в центре Балашихи, на месте происшествия в настоящее время работают криминалисты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел после того, как бизнесмен подъехал на Mercedes к своему магазину. Одетый во все черное киллер ждал жертву около получаса возле припаркованных машин, а затем произвел пять выстрелов в упор, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас убийцу разыскивают представители местных правоохранительных органов.

Имя и фамилия жертвы пока не раскрываются. Полицейские заняты проведением осмотра происшествия и пытаются установить маршрут следования злоумышленника.

Ранее стало известно о задержании в Дагестане 48-летней пособницы террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе со своими сообщниками по группировке в июле 2014 года учинил расправу над полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым. По версии следствия, пойманная силовиками Липа М. занималась с 2014 по 2015 год поставками продуктов питания для главаря террористической группировки «Кизилюртовская» Шаляпина.