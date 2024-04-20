Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 20 апреля 2024Экономика

Кинокомпанию Евгения Пригожина захотели ликвидировать

Mash: кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production захотели ликвидировать

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production планируют ликвидировать в связи с простоем после гибели главы ЧВК «Вагнер». Об этом намерении ее владельцев сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в настоящее время ни один из проектов компании не снимается, а суммарные убытки фирмы достигли 253 миллионов рублей. В конце октября 2021 года Пригожин отдал Евгении Мальцевой половину активов компании (51 процент), а оставшуюся часть оставил себе (49 процентов).

Однако, как утверждают режиссеры и сценаристы вышедших ранее кинокартин, сейчас Мальцева фактически не занимается развитием Aurum. «Нынешнее руководство компании в лице Евгении Мальцевой и ее представителей исчезло», — поясняется в материале.

В то же время остается неизвестно, кому именно досталась доля Пригожина после его гибели в августе 2023 года. Эту часть активов должны были унаследовать его родственники, однако к настоящему времени так и не сделали этого. В итоге почти половина активов компании так и осталась подвешенной в воздухе.

Ранее Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс» сообщил о решении сына Евгения Пригожина Павла ликвидировать собственную компанию «РТГ Девелопмент». В фирме планировали заниматься разработкой IT-кластера у Финского залива в Санкт-Петербурге, но не смогли перейти к реализации проекта из-за отклонения городскими властями их заявки.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер добился вывода войск США из африканской страны. Американцев выгнали после появления россиян

      Жителей российского города призвали эвакуироваться из-за роста уровня воды

      На Бродвее покажут спектакль по пьесе про Путина

      В Грузии раскрыли условия упразднения закона об иноагентах

      Кинокомпанию Евгения Пригожина захотели ликвидировать

      Путин поручил направлять на зарплаты врачам полученные через ОМС средства

      Володин призвал не скандалить из-за центра имени сторонника фашистов в РГГУ

      Сенат США одобрил закон о слежке за иностранцами

      В России стали чаще судить иностранцев

      В российском регионе заявили о возобновлении роста уровня воды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше