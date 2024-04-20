Кинокомпанию Евгения Пригожина захотели ликвидировать

Mash: кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production захотели ликвидировать

Кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production планируют ликвидировать в связи с простоем после гибели главы ЧВК «Вагнер». Об этом намерении ее владельцев сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в настоящее время ни один из проектов компании не снимается, а суммарные убытки фирмы достигли 253 миллионов рублей. В конце октября 2021 года Пригожин отдал Евгении Мальцевой половину активов компании (51 процент), а оставшуюся часть оставил себе (49 процентов).

Однако, как утверждают режиссеры и сценаристы вышедших ранее кинокартин, сейчас Мальцева фактически не занимается развитием Aurum. «Нынешнее руководство компании в лице Евгении Мальцевой и ее представителей исчезло», — поясняется в материале.

В то же время остается неизвестно, кому именно досталась доля Пригожина после его гибели в августе 2023 года. Эту часть активов должны были унаследовать его родственники, однако к настоящему времени так и не сделали этого. В итоге почти половина активов компании так и осталась подвешенной в воздухе.

Ранее Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс» сообщил о решении сына Евгения Пригожина Павла ликвидировать собственную компанию «РТГ Девелопмент». В фирме планировали заниматься разработкой IT-кластера у Финского залива в Санкт-Петербурге, но не смогли перейти к реализации проекта из-за отклонения городскими властями их заявки.