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19:20, 7 марта 2024Экономика

Компанию сына Евгения Пригожина решили ликвидировать

«СПАРК-Интерфакс»: Павел Пригожин решил ликвидировать компанию «РТГ Девелопмент»

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Сын Евгения Пригожина — Павел — решил ликвидировать компанию «РТГ Девелопмент», представители которой планировали заниматься разработкой IT-кластера у Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Отмечается, что заявление о ликвидации фирмы подали в начале марта 2024 года. Сын Пригожина владеет ей через компанию «Лахта Плаза». «РТГ Девелопмент» входила в структуры «Мегалайна», которая принадлежала Пригожину-старшему.

Соглашение с компанией «Мегалайн» о редевелопменте промзоны «Горская» было заключено в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Отмечается, что на площадке в 140 гектаров в дальнейшем должны были появиться складские помещения. Кроме того, на территории планировалось создать IT-кластер и туристическую инфраструктуру.

Как уточняется в материале, «РТГ Девелопмент» подавала заявку на статус стратегического партнера в этом проекте. Однако городские власти отклонили ее и в ходе ПМЭФ-2022 подписали соглашение с двумя другими компаниями — «Корпорацией Туризм.РФ» и «Яхт-клубом Санкт-Петербурга». На этом фоне Евгений Пригожин пообещал «биться в судах до конца».

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Самолет с бизнесменом и основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. Крушение произошло рядом с селом Куженкино. В числе пассажиров самолета, помимо Пригожина, числился ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

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      Анатолий Акулов
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