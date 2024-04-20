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11:27, 20 апреля 2024Мир

Китай реорганизует армию

Правительство КНР: у НОАК появятся силы информационной поддержки

Фото: Yang Jicheng / Xinhua / Globallookpress.com

У Народно-освободительной армии Китая (НОАК) появятся силы информационной поддержки. О планах крупнейшей с 2015 года реорганизации китайской армии сообщает правительство КНР.

Приказ о создании нового подразделения подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Силы инфоподдержки планируется создать на базе сил стратегической поддержки, которые будут расформированы. Подчиненные силам стратподдержки аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными.

Как уверяет Bloomberg, изменения в китайской армии происходят на фоне соперничества с США за влияние в мире.

Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заподозрил Китай в создании армии для победы над Соединенными Штатами.

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      Иван Потапов
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