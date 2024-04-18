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02:42, 18 апреля 2024Мир

Китай заподозрили в создании армии для победы над США

Министр ВВС Кендалл заявил, что Китай создает армию для победы над США
Фрэнк Кендалл

Фрэнк Кендалл. Фото: Edgar Su / Reuters

Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл заподозрил Китай в создании армии для победы над Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы участвуем в гонке за военно-технологическим превосходством», — сказал он. По его словам, конгрессмен Майк Роджерс отметил, что Китай уже опередил США по численности морского флота. Она также добавил, что КНР почти обогнала Соединенные Штаты по ВВС.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Китай направлял России материалы для обновления ее военно-промышленного комплекса. Он добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается поднять этот вопрос на встрече с министрами иностранных дел государств G7 16-19 апреля в Италии.

В марте бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская государственная система позволяет стране развивать военную промышленность, из-за чего США проиграют гонку вооружений в случае ее развязывания.

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      Марина Совина
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