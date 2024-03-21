Экс-разведчик Риттер: США проиграют гонку вооружений из-за российской системы

Российская государственная система позволяет стране развивать военную промышленность, из-за чего США проиграют гонку вооружений в случае ее развязывания. О неспособности Вашингтона обогнать Россию в области вооружений заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom.

«Смешно, когда люди говорят, что альянс расширяется, так как приняли Финляндию и Швецию. Ответ России на это: "хорошо, мы создадим 40 новых дивизий, дюжину новых бригад — шах и мат". У России сейчас есть система, благодаря которой они могут это сделать», — заявил он.

Риттер добавил, что Россия победит в возможной гонке вооружений, так как она «построила военную промышленность, которая превосходит таковую у НАТО». Он также заявил о неспособности санкционного режима, введенного Западом, подорвать российскую экономику.

«Вы знаете, что произойдет, кто обанкротится? США и НАТО, потому что Россия так далеко ушла вперед, что мы не можем за ней угнаться», — подчеркнул экс-разведчик.

Ранее Риттер заявил, что существующая система в России вызывает доверие у ее граждан, на что указывает переизбрание Владимира Путина на пост президента.