Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:15, 21 марта 2024Мир

В США заявили о неспособности победить Россию в гонке вооружений

Экс-разведчик Риттер: США проиграют гонку вооружений из-за российской системы

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Российская государственная система позволяет стране развивать военную промышленность, из-за чего США проиграют гонку вооружений в случае ее развязывания. О неспособности Вашингтона обогнать Россию в области вооружений заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom.

«Смешно, когда люди говорят, что альянс расширяется, так как приняли Финляндию и Швецию. Ответ России на это: "хорошо, мы создадим 40 новых дивизий, дюжину новых бригад — шах и мат". У России сейчас есть система, благодаря которой они могут это сделать», — заявил он.

Риттер добавил, что Россия победит в возможной гонке вооружений, так как она «построила военную промышленность, которая превосходит таковую у НАТО». Он также заявил о неспособности санкционного режима, введенного Западом, подорвать российскую экономику.

«Вы знаете, что произойдет, кто обанкротится? США и НАТО, потому что Россия так далеко ушла вперед, что мы не можем за ней угнаться», — подчеркнул экс-разведчик.

Ранее Риттер заявил, что существующая система в России вызывает доверие у ее граждан, на что указывает переизбрание Владимира Путина на пост президента.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили. Что произошло и когда состоится следующий запуск?

      Песков рассказал об общении его семьи с близкими с Украины

      В Кремле призвали уничтожать вставших с оружием на сторону врага россиян

      Названа самая популярная соцсеть в России

      Песков порассуждал об уехавших и вставших на позицию врага гражданах

      Популярная юмористка рассказала о «глупой» работе на российском телеканале

      Стилист Рогов призвал россиянок носить прозрачные юбки

      В США заявили о неспособности победить Россию в гонке вооружений

      В России иномарка вылетела на тротуар и вдавила в стену женщину с младенцем

      Полковник рассказал о способной стать концом пехоты ВСУ российской бомбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше