Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:27, 20 апреля 2024Россия

В Минобороны отчитались об успешных действиях по освобождению Работино

Минобороны: группировка «Днепр» вела успешные действия по освобождению Работино

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Роман Кодрян заявил, что за прошедшие сутки военные успешно вели действия, направленные на освобождение населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом он сообщил ТАСС.

Российским военнослужащим удалось уничтожить 5 единиц автомобильной техники и ликвидировать 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитался Кодрян.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики (ДНР) и продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск. Уточняется, что село было взято под контроль подразделениями группировки войск «Центр» в ходе активных действий.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Из дела осужденного за экстремизм Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. О какой бумаге идет речь, и чем она важна?

      Россиян предупредили об угрозе чумы и гепатита на затопленных территориях

      В подконтрольном Украине Запорожье произошла серия взрывов

      Microsoft признала ошибку Copilot

      Российский военный обвинил ВСУ в маскировке под гражданских лиц

      В Минобороны отчитались об успешных действиях по освобождению Работино

      Вода в Ишиме в Тюменской области за шесть часов поднялась на 40 сантиметров

      В Германии предложили сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши

      Полковник объяснил выбор времени нанесения Россией ударов по энергетике Харькова

      Суд в Москве арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше