В Минобороны отчитались об успешных действиях по освобождению Работино

Минобороны: группировка «Днепр» вела успешные действия по освобождению Работино

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Роман Кодрян заявил, что за прошедшие сутки военные успешно вели действия, направленные на освобождение населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом он сообщил ТАСС.

Российским военнослужащим удалось уничтожить 5 единиц автомобильной техники и ликвидировать 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитался Кодрян.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики (ДНР) и продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск. Уточняется, что село было взято под контроль подразделениями группировки войск «Центр» в ходе активных действий.