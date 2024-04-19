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15:38, 19 апреля 2024Россия

Минобороны рассказало о взятом под контроль Первомайском в ДНР

МО России: группировка «Центр» взяла под контроль Первомайское, идет продвижение

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики (ДНР) и продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск. Об этом рассказали в министерстве обороны.

Уточняется, что село было взято под контроль подразделениями группировки войск «Центр» в ходе активных действий.

Кроме того, на авдеевском направлении при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Бердычи, Уманское и Нетайлово ДНР.

Между тем советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал последствия освобождения населенного пункта Первомайское. Он отметил, что освобождение села позволяет увеличить дальность давления на группировку ВСУ сразу на трех участках донецкого направления. «Первомайское по своей важности, как и Водяное», — указал Кимаковский.

Населенный пункт Водяное в ДНР российские войска взяли 5 апреля.

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      Алина Гончарова
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