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14:17, 13 апреля 2024Россия

В ДНР назвали последствия освобождения села Первомайское

Освобождение Первомайского позволит увеличить давление на ВСУ на трех участках

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский назвал последствия освобождения села Первомайское. Его слова приводит РИА Новости в субботу, 13 апреля.

По словам Кимаковского, освобождение Первомайского позволяет увеличить дальность давления на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на трех участках донецкого направления. Он отметил, что контроль этой позиции упрощает работу подразделениям ВС РФ на соседних рубежах.

«Первомайское по своей важности, как и Водяное», — отметил Кимаковский. Населенный пункт Водяное в Донецкой народной республике российские войска взяли 5 апреля. Уточнялось, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи.

Ранее 13 апреля Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Первомайское в Ясиноватском районе, находящегося на авдеевском направлении. В боях принимали участие военнослужащие подразделений группировки российских войск «Центр».

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      Андрей Ставицкий
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