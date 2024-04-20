Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай

Главнокомандующий ВМФ России Моисеев прибыл в Китай для участия в симпозиуме

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай для участия в симпозиуме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана, который состоится 22-23 апреля. Отмечается, что главком ВМФ выступит на конференции, а также встретится с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями командования ВМС других стран.

Визит Моисеева с российской делегацией в Китай продлится до 25 апреля.

Моисеева назначили новым главнокомандующим ВМФ 2 апреля. До этого он занимал должность командующего Северным флотом (СФ). Новым командующим СФ стал вице-адмирал Константин Кабанцов.

