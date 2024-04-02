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16:02, 2 апреля 2024Россия

Шойгу объявил о назначении нового главнокомандующего ВМФ России

Шойгу объявил о назначении адмирала Моисеева главнокомандующим ВМФ России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России назначен адмирал Александр Моисеев. Об этом объявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В рамках совещания министр довел до его участников указ президента Владимира Путина, согласно которому место Моисеева на посту командующего Северным флотом занял вице-адмирал Константин Кабанцов. Шойгу также сообщил, что командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук.

Министр обороны поздравил высших офицеров с новыми постами и подчеркнул, что они понимают возложенную на них ответственность. «Надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — сказал Шойгу, обращаясь к Моисееву, Кабанцову и Пинчуку.

19 марта Моисеева представили в качестве временно исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ России на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте. Указ о его назначении не был опубликован в открытом виде.

22 марта стало известно, что экс-главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность главы Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге.

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