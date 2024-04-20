МВД захотело ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

МВД захотело обязать банки предоставлять данные о переводах в 24 часа

МВД России подготовило законопроект, согласно которому банки обязаны в течение суток предоставлять полиции данные об электронных переводах в 24 часа. Об этом со ссылкой на готовящийся документ сообщает РИА Новости.

Для этого МВД предлагает дополнить статью 21 Уголовно-процессуального кодекса, где прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи. Теперь сведения о переводах предлагается передавать не позднее трех рабочих суток, а при возможности — через систему электронного документооборота — в течение 24 часов.

Порядок взаимодействия кредитных организаций с госорганами для предоставления запросов должно определить правительство. Законопроект позволит сократить время запросов, а также повысит эффективность борьбы с телефонными мошенниками.

Ранее пресс-центр МВД России сообщил, что следователи и дознаватели могут получить разрешение на приостановку операций по денежным переводам на десять дней. Речь идет о случаях, когда имеются основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности.