Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 20 апреля 2024Силовые структуры

МВД захотело ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

МВД захотело обязать банки предоставлять данные о переводах в 24 часа

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

МВД России подготовило законопроект, согласно которому банки обязаны в течение суток предоставлять полиции данные об электронных переводах в 24 часа. Об этом со ссылкой на готовящийся документ сообщает РИА Новости.

Для этого МВД предлагает дополнить статью 21 Уголовно-процессуального кодекса, где прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи. Теперь сведения о переводах предлагается передавать не позднее трех рабочих суток, а при возможности — через систему электронного документооборота — в течение 24 часов.

Порядок взаимодействия кредитных организаций с госорганами для предоставления запросов должно определить правительство. Законопроект позволит сократить время запросов, а также повысит эффективность борьбы с телефонными мошенниками.

Ранее пресс-центр МВД России сообщил, что следователи и дознаватели могут получить разрешение на приостановку операций по денежным переводам на десять дней. Речь идет о случаях, когда имеются основания полагать, что средства использовались в преступной деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер выгнал военных США из страны после появления там россиян

      В Госдуме заявили о планировании НАТО ударов по России

      Разработчик рассказал об эффективности «мангалов» на танках

      Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком

      «Революция открыла двери потоку иностранных слов». Объяснены изменения в русском языке при советской власти

      В реках еще одного российского города резко повысился уровень воды из-за осадков

      У вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие в машине

      В США спрогнозировали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

      МВД захотело ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

      Названы три самые популярные схемы мошенников в интернете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше