На военной базе вблизи Багдада произошел взрыв

Reuters: на военной базе Калсу вблизи Багдада произошел взрыв

На военной базе Калсу вблизи Багдада произошел взрыв, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что объект, расположенный в 50 километрах южнее столицы Ирака в провинции Бабиль, используется силами шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». По данным издания, по базе был нанесен авиаудар.

Agence France Presse со ссылкой на источник в иракском МВД отметило, что в жертвой атаки стал один человек, еще восемь пострадали. Заявление приводит ТАСС. Кто стоит за ударом, на данный момент неизвестно.

Накануне Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. По данным агентства Fars, в Исфахане были слышны три взрыва, могли сработать силы ПВО на пролет беспилотных летательных аппаратов.