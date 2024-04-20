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02:33, 20 апреля 2024Мир

На Западе объяснили задержки помощи Украине бюрократией

Guardian: Международный фонд помощи Украине потрачен наполовину из-за бюрократии

Фото: Pixabay

Международный фонд помощи Украине, учрежденный Великобританией, потратил менее половины из выделенных 900 миллионов фунтов (1,1 миллиарда долларов). Задержки финансовой помощи происходят из-за бюрократических процедур, объяснила газета The Guardian.

Издание отмечает, что на нужды Киева передано или зарезервировано под конкретные платежи всего 404 миллиона фунтов из общей суммы.

Уточняется, что оставшиеся средства пока не потрачены из-за того, что Минобороны Великобритании должно оценить каждую из многочисленных оборонных компаний, подавших заявки на участие в тендерах.

Газета пишет, что из-за бюрократических сложностей контракты на некоторые виды вооружений уже подписаны, но передать их Украине получится не ранее весны 2025 года.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал предоставить Украине помощь, пока не стало «слишком поздно».

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      Марина Совина
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