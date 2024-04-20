Названо способное обнулить помощь США Украине российское оружие

Военный аналитик Дандыкин: «Кинжал» и «Циркон» неуязвимы для ЗРК Patriot

Российские ракеты «Кинжал» и «Циркон» способны обнулить военную помощь США для Украины в лице зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об их неуязвимости для американских систем заявил аналитик Василий Дандыкин, его слова приводит NEWS.ru.

Кроме того, как уточнил эксперт, серьезную опасность для ЗРК Patriot также способен представлять, предположительно, созданный в России новейший снаряд Х-69 с изменяемой траекторией полета. Он также может «разнести» американские зенитные ракетные системы, утверждает Дандыкин.

Дополнительным преимуществом «Кинжалов» и «Цирконов» является то, что их можно запустить с любого носителя, включая самолеты, корабли, подлодки и наземные комплексы. Вкупе с ракетой Х-69 они способны «разнести Patriot, оставшись незамеченными», резюмировал аналитик.

Ранее Дандыкин назвал главные уязвимости ЗРК Patriot, которые необходимы Вооруженным силам Украины для укрепления обороны. Основными недостатками американской системы он счел ее недостаточную маневренность и неспособность вести огонь на 360 градусов.