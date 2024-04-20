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15:30, 20 апреля 2024Мир

Названы главные уязвимости требующихся Украине ЗРК Patriot

Аналитик Дандыкин: зенитные комплексы Patriot не ведут огонь на 360 градусов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Главными уязвимостями требующихся Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot являются их недостаточная маневренность и невозможность вести огонь на 360 градусов. Об основных минусах этих систем рассказал военный аналитик Василий Дандыкин, его слова приводит NEWS.ru.

При этом эксперт допустил, что американские ЗРК могут стать еще менее маневренными, если ВСУ разместят их близко к линии боевого соприкосновения. Это обусловлено тем, что в составе батареи есть множество машин, кроме самой пусковой установки.

Кроме того, ЗРК Patriot работают в секторальном режиме и не могут поразить одновременно все окружающее пространство, добавил аналитик. «Patriot работает по секторам, а не на 360 градусов, как российские С-300 или С-400», — заключил Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо в общей сложности 25 батарей, на каждой из которых должно быть шесть-восемь пусковых установок. Ирландский журналист Чей Боуз оценил суммарные потребности Украины в 25 процентов всех имеющихся на данный момент в мире ЗРК Patriot.

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      Анатолий Акулов
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