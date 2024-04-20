Рэпера Платину выдворят из России

Суд в Томске постановил выдворить рэпера Платину из России

Кировский районный суд Томска принял решение выдворить из России латвийского хип-хоп-исполнителя Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Томской области.

Отмечается, что Плаудиса привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Суд назначил рэперу штраф в размере четырех тысяч рублей, а также постановил выдворить его за пределы России.

19 апреля стало известно, что Плаудиса задержали во время концерта в Томске. О причинах задержания исполнителя тогда не сообщалось.

В 2021 году глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в МВД с просьбой проверить тексты песен Плаудиса на предмет пропаганды наркотических веществ.