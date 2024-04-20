Подполье сообщило о российском ударе по авиабазе в Конотопе

Подполье: российские силы нанесли удар по авиабазе в Конотопе

Российские силы нанесли удар по авиабазе украинской армии в Конотопе (Сумская область), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Вчера вечера около 22:00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу. Подробностей нет, но есть "скорые", и несколько кварталов оцеплено», — сказал собеседник агентства.

По данным подпольщиков, на авиабазе были замечены боевые вертолеты.

19 апреля николаевское подполье сообщало о российском ударе по речному порту в Никополе. Там асположены нефтебаза, пристань к ней, склады, а также несколько общежитий для военослужащих.