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07:51, 20 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о российском ударе по авиабазе в Конотопе

Подполье: российские силы нанесли удар по авиабазе в Конотопе

Фото: Stringer/Reuters

Российские силы нанесли удар по авиабазе украинской армии в Конотопе (Сумская область), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

«Вчера вечера около 22:00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу. Подробностей нет, но есть "скорые", и несколько кварталов оцеплено», — сказал собеседник агентства.

По данным подпольщиков, на авиабазе были замечены боевые вертолеты.

19 апреля николаевское подполье сообщало о российском ударе по речному порту в Никополе. Там асположены нефтебаза, пристань к ней, склады, а также несколько общежитий для военослужащих.

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      Марина Совина
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